В Уфу приедет Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Уфу седьмого декабря и простоит с 13.55 до 20.05.

Войти в него можно будет по индивидуальным билетам, которые продает ОАО «РЖД».

Посещение вагона-лавки с фото-купе, вагона-ресторана, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку, будет бесплатным в порядке живой очереди.

Во время стоянки поезда на привокзальной площади команда Уфимской детской филармонии организует интерактивную концертно-игровую программу.

Сам Дед Мороз, Снегурочка и их помощники выйдут на перрон сразу после прибытия, в 13.55, и еще раз – перед отъездом.

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