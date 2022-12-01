Уфимские камеры видеонаблюдения подключат к системе распознавания лиц

По словам Салихова, пока что в тестовом режиме действующие камеры уличного видеонаблюдения подключат к биометрической системе распознавания лиц.

Если человек, попавший в объектив камеры, находится в базе данных по розыску, сообщение об этом поступит в МВД.

Салихов утверждает также, что система на основе искусственного интеллекта может распознавать людей не только по лицу, но и по походке, а также реагировать на конфликты на улице.

Подобная система с 2018 года внедрена в Москве, там ее реализуют сразу несколько компаний, в том числе Visionlabs от «Сбербанка».