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Уфимские камеры видеонаблюдения подключат к системе распознавания лиц

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Первого декабря в ходе пресс-конференции в МВД управляющий республиканским отделением «Сбербанка» Азамат Салихов сообщил о грядущих изменениях в системе видеонаблюдения на улицах Уфы.

По словам Салихова, пока что в тестовом режиме действующие камеры уличного видеонаблюдения подключат к биометрической системе распознавания лиц.

Если человек, попавший в объектив камеры, находится в базе данных по розыску, сообщение об этом поступит в МВД.

Салихов утверждает также, что система на основе искусственного интеллекта может распознавать людей не только по лицу, но и по походке, а также реагировать на конфликты на улице.

Подобная система с 2018 года внедрена в Москве, там ее реализуют сразу несколько компаний, в том числе Visionlabs от «Сбербанка».

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