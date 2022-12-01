В Уфе предприниматель получил условный срок за мошенничество при ремонте больницы

В 2019 году уфимская компания заключила договор с ГКБ №13 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений терапевтического корпуса и поставку источника бесперебойного питания в кабинет компьютерной томографии стоимостью более 1,9 млн рублей.

За все работы больница перечислила фирме более 5,5 млн рублей.

После проверки результатов строительно-монтажных и отделочных работ были выявлены огрехи. Кроме того, компания поставила бывший в употреблении и неработающий источник питания.

Директор фирмы вину в совершении преступления не признает, но ущерб за некачественную технику возместил. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 100 тыс. рублей.