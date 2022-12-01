Парламент Башкортостана утвердит порядок электронного голосования

Поправками в кодекс добавятся положения о порядке проведения в республике дистанционного электронного голосования.

Дистанционное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы» и других государственных информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК России.

Проголосовав дистанционно, бюллетень на участке вы получить уже не сможете. При необходимости можно будет проголосовать дистанционно, но на участке при помощи специального терминала.

При проведении дистанционного голосования его результаты анонимизируются и зашифровываются.

В последние годы многие активисты по всей стране выступали против электронного голосования, поскольку защитить процесс от вмешательства невозможно.