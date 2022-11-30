Правительство Башкортостана окажет поддержку производителям оборудования для реабилитации инвалидов

Всего таких компаний в Башкортостане восемь. Они производят модульные протезы, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы и подушки, тренажеры для кистей рук, оборудование для лечебной физкультуры и реабилитации, функциональные кровати и многое другое оборудование, облегчающее жизнь людям с ограниченными возможностями.

При этом в последнее время потребность в таком оборудовании в стране растет, так как многие зарубежные бренды прекратили поставки на российский рынок.

По словам Радия Хабирова, меры поддержки будут комплексными, они пойдут по линии сразу нескольких министерств – Минпрома, Минтруда, Минздрава, Минпредпринимательства и других.

«В частности, мы планируем предоставлять субсидии на приобретение нового оборудования, сырья, материалов. Думаем над льготными займами из Фонда развития промышленности Башкортостана – от 5 до 20 млн рублей под 1-3 % годовых на срок до трех лет. Будем помогать в подборе площадок для организации производства – в ОЭЗ "Алга", индустриальных парках, в ТОСЭРах. Много времени отнимает подготовка документов для участия в конкурсах на федеральном уровне, мы думаем, как оптимизировать эти процессы. Важно и продвижение товаров производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Меры поддержки начнут действовать со следующего года, сейчас как раз формируем бюджет. Посчитали, что это позволит производителям ТСР вдвое увеличить объем инвестиций, создать новые рабочие места. Но главное – мы сможем обеспечить качественными средствами технической реабилитации и соответствующим оборудованием всех, кто в этом нуждается», – написал Радий Хабиров в соцсетях.