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«БашРТС» произведет перерасчет платы за отопление в 200 жилых домах Уфы

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Жители многих многоквартирных домов Уфы переплачивали за горячую воду и отопление из-за халатности управляющих компаний.

В преддверии текущего отопительного сезона во многих уфимских домах управляющими компаниями не были своевременно поверены и допущены к эксплуатации тепловые счетчики.

Поэтому поставщики ресурсов начисляли плату так, будто счетчиков нет, то есть по среднемесячному объему.

В ноябре специалисты филиала «Тепловая инспекция» организовали проверку узлов учета тепловой энергии, часть управляющих компаний устранила замечания и оформила допуск приборов.

Жителям 200 уфимских МКД в квитанциях за ноябрь автоматически будет сделан перерасчет исходя из реальных показаний счетчиков. В остальных домах, управляющие компании которых не оформили допуск, расчет и дальше будет проводиться по среднемесячному объему.

Общедомовые приборы учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) относятся к собственности владельцев помещений, но ответственность за его работоспособность несет управляющая компания. Она же обязана ежемесячно снимать и передавать показания в ресурсоснабжающую организацию.

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