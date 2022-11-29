В Башкортостане с 1 декабря поднимут тарифы на коммунальные услуги

С первого декабря 2022 года стоимость коммунальных услуг резко возрастет. Индексация затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.

Как ожидается, тарифы на электричество вырастут на 9%, на газ – на 8,5%, на водоснабжение, водоотведение, отопление и услуги по вывозу ТКО – не более чем на 9%.

В Минэкономразвития ранее заявили, что «средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля».

Это объясняется необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

При этом в министерстве обещают, что следующая индексация произойдет первого июля 2024 года.