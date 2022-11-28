20-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана может пройти в Уфе

На форуме делегации от России и Казахстана обсуждают расширение торговых связей.

«Казахстан – главный партнер Башкортостана на пространстве СНГ. В прошлом году товарооборот вырос почти в 1,5 раза – до 421 млн долларов. При этом 85% – экспорт из нашей республики. Предварительные цифры говорят о том, что объем взаимной торговли в этом году значительно превысит уровень 2021 года.

Мы экспортируем в Казахстан продукцию химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продукцию топливно-энергетического комплекса, продукты и сельхозсырье, продукцию машиностроения и стекольной промышленности. В части импорта преобладают топливно-энергетические товары, пищепром, продукция металлургии и машиностроения, химические товары, текстиль.

С регионами Казахстана мы реализуем совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, углубляем технологическую кооперацию.

Предложил коллегам 20-й форум провести у нас в Уфе – с большим удовольствием создадим все условия для того, чтобы углублять дружеские отношения между Казахстаном и регионами России и двигаться вперед. Для этого есть огромный потенциал, в этом мы не сомневаемся», – написал Радий Хабиров в соцсетях.