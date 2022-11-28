Жители Уфы могут подать заявки на уборку снега на интерактивной карте

Интерактивная карта доступна по этой ссылке, в левой части экрана вы увидите пункт «оставить заявку».

Для отправки нужно указать местоположение и координаты предполагаемого снежного скопления и приложить фото.

Фото должно быть с привязкой к местности, то есть в кадре должны быть видны стоящие рядом здания или другие стационарные ориентиры. Это необходимое условие для приложения службами фото в том же ракурсе в формате «было – стало» по факту выполнения.

Заявку могут отклонить, если:

– фото нечитаемое или по нему нельзя определить состояние территории;

– невозможно определить месторасположение и координаты предполагаемого снежного скопления;

– в описании проблемы нечитаемый текст или содержится нецензурная лексика;

– указанное место находится за пределами Уфы;

– заявка подразумевает проведение иных работ, кроме уборки снега.

Через некоторое время обозначение вашей заявки на карте сменится на другое в зависимости от действий: требуется рассмотрение, принято в работу, выполнена или отклонена.