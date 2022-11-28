Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка снега

Согласно тексту документа, на сезон 2022-2023 тариф на услугу по приему и переработке снега установлен в размере 191,2 рубля за один кубический метр (без НДС).

Как мы писали ранее, новый снегоплавильный пункт расположится в Уфе на улице Сагита Агиша, его мощность составит до 2500 кубометров снега в сутки при максимальной нагрузке.

Администрация заключит контракт на строительство с уфимской «Компанией "Потенциал"». На аукционе она снизила цену контракта на 1,37 млн рублей и построит завод к концу мая 2023 года за 165,5 млн рублей.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что такие станции уже работают во многих городах страны и безопасны для населения.

Кроме того, каждый день огромное количество снега вывозится за пределы города: за последние сутки было вывезено более 10 тыс. кубических метров снега.