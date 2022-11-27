В Уфе похолодает до -26°

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет относительно солнечной и бесснежной.

Понедельник, 28 ноября: до -9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -20°, без осадков.

Вторник, 29 ноября: до -14°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -19°, временами небольшой снег.

Среда, 30 ноября: до -11°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на четверг – -18°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 1 декабря: до -12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -22°, без осадков.

Пятница, 2 декабря: до -17°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -26°, без осадков.