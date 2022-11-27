В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 28 ноября по четвертое декабря 2022 года.
28 ноября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Вострецова – 8/1, 12/1.
Суворова – 4.
29 ноября
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Индустриальное шоссе – 7/1, 9, 13, 36, 37а, 38.
Кировский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Габдуллы Амантая – 5, 6а, 7, 7/1, 9, 9/1, 10, 11.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Комсомольская – 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 31/2, 35.
Проспект Октября – 18/3.
30 ноября
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Индустриальное шоссе – 55, 104, 112, 112/3.
Трамвайная – 3а, 4б.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Проспект Октября – 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 74/1, 78, 82.
Комсомольская – 137, 137/1, 137/2, 141/1.
Орловская – 22.
1 декабря
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 21.00:
Октябрьской Революции – 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25/1, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35.
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