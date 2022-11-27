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В Уфе отключат воду в четырех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 28 ноября по четвертое декабря 2022 года.

28 ноября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Вострецова – 8/1, 12/1.

Суворова – 4.

29 ноября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Индустриальное шоссе – 7/1, 9, 13, 36, 37а, 38.

Кировский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Габдуллы Амантая – 5, 6а, 7, 7/1, 9, 9/1, 10, 11.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Комсомольская – 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 31/2, 35.

Проспект Октября – 18/3.

30 ноября 

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

 Индустриальное шоссе – 55, 104, 112, 112/3.

Трамвайная – 3а, 4б.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Проспект Октября – 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 74/1, 78, 82.

Комсомольская – 137, 137/1, 137/2, 141/1.

Орловская – 22.

1 декабря

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 21.00:

Октябрьской Революции – 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25/1, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35.

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