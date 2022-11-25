В Уфе устанавливают новые дорожные знаки и приостановят движение электротранспорта

26 ноября в связи с ремонтом сетей наружного освещения по улице Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до Революционной приостановят движение электротранспорта.

8.30 до 15.00 будут недоступны троллейбус №22 и трамваи №1 и №10.

Кроме того, устанавливают 35 новых дорожных знаков, запрещающих стоянку в четные и нечетные дни. На 50 участках улиц работы еще ведутся, на 20 завершены.

Запрет обусловлен помехами, которые создают припаркованные автомобили для уборки улиц от снега. Специалисты определили наиболее проблемные участки, где оставленные машины стоят по несколько дней. Их будут эвакуировать.