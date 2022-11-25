В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (23,8%), помидоры (6,7%), морковь (5,6%) свекла (3,7%) и вареная колбаса (3,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на копченую колбасу (2,8%) и молоко (2,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели гречка (3,4%), овощные детские консервы (2,8%), сухие молочные смеси для детского питания (2,7%) и черный чай (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.