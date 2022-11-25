И Уфы откроется новый муниципальный автобусный маршрут

С первого декабря 2022 года открывается движение автобусов по маршруту №400 «Уфа "Южный" автовокзал – село Адзитарово».

Автобусы по этому маршруту будут ходить ежедневно. Отправление из Уфы в 10.30, 14.45 и 18.15, из Адзитарово – в 5.40, 12.00 и 16.15.

Село Адзитарово находится в Кармаскалинском районе. Открыть этот маршрут в Минтрансе пообещали в июле текущего года после того, как жители начали жаловаться на отмену местных маршрутов и невозможность добраться до города.