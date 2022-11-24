Уфа получит 2,3 млрд рублей на строительство дорог

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в соцсетях озвучил планы по финансированию работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
vk.com/agnazarov
Деньги на реконструкцию, ремонт и строительство новых дорог протяженностью 9,7 км поступят в 2023 году.
По словам Андрея Назарова, они будут потрачены на:
– строительство дороги по улицам Высотной и Академика Ураксина в Кировском районе;
– строительство транспортной развязки в Зинино в Октябрьском районе;
– строительство участка от транспортной развязки на дороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе;
– ремонт пяти участков дорог в Уфе;
– также продолжится реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина в Кировском районе.
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