Уфа получит 2,3 млрд рублей на строительство дорог

Деньги на реконструкцию, ремонт и строительство новых дорог протяженностью 9,7 км поступят в 2023 году.

По словам Андрея Назарова, они будут потрачены на:

– строительство дороги по улицам Высотной и Академика Ураксина в Кировском районе;

– строительство транспортной развязки в Зинино в Октябрьском районе;

– строительство участка от транспортной развязки на дороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе;

– ремонт пяти участков дорог в Уфе;

– также продолжится реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина в Кировском районе.