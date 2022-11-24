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В Башкортостане прокуратура выявила нарушения при добыче золота

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Учалинская межрайонная прокуратура по поручению прокурора республики провела рейды по местам золотодобычи. Проверялось соблюдение законодательства о недрах.

Фото: прокуратура республики Башкортостан

В ходе проверок обнаружили так называемых «черных копателей» – это старатели, не имеющие лицензии на добычу ресурсов.

Кроме того, одну из компаний уличили в добыче драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих.

Прокуратурой было изъято 25 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, а также оборудование, используемое для промывки золота, возбуждено уголовное дело, ведется расчет ущерба, причиненного нарушителями. В адрес руководства МВД республики внесено представление.

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