В Башкортостане прокуратура выявила нарушения при добыче золота

В ходе проверок обнаружили так называемых «черных копателей» – это старатели, не имеющие лицензии на добычу ресурсов.

Кроме того, одну из компаний уличили в добыче драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих.

Прокуратурой было изъято 25 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, а также оборудование, используемое для промывки золота, возбуждено уголовное дело, ведется расчет ущерба, причиненного нарушителями. В адрес руководства МВД республики внесено представление.