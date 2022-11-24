В Уфе из-за снегопада коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

Днем на уборке улиц будут задействованы 281 единица техники и 437 сотрудников. Ночью город очищали 85 дорожных рабочих и 328 единиц спецтехники.

За последние сутки с территории города вывезено 9263 кубических метров снега, рабочими использовано 560 тонн противогололедных материалов, убрано 7300 кубических метров с улиц и дворов, установлено 26 евроконтейнеров.

Коммунальные службы жалуются на припаркованные автомобили, мешающие уборке снега и вывозу мусора.

До конца текущей недели осадки будут только по ночам и в небольшом количестве. Как ожидается, в начале следующей недели в Уфе резко похолодает.