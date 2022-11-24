В Уфе из-за снегопада коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

Сегодня, 24 ноября, день начался со снегопада. Администрация города сообщает о переходе коммунальщиков в круглосуточный режим работы.
Днем на уборке улиц будут задействованы 281 единица техники и 437 сотрудников. Ночью город очищали 85 дорожных рабочих и 328 единиц спецтехники.
За последние сутки с территории города вывезено 9263 кубических метров снега, рабочими использовано 560 тонн противогололедных материалов, убрано 7300 кубических метров с улиц и дворов, установлено 26 евроконтейнеров.
Коммунальные службы жалуются на припаркованные автомобили, мешающие уборке снега и вывозу мусора.
До конца текущей недели осадки будут только по ночам и в небольшом количестве. Как ожидается, в начале следующей недели в Уфе резко похолодает.
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