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В Башкортостане появятся производственные аптеки

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России.

duma.gov.ru

Лицензированные аптечные и ветеринарные организации смогут изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача с индивидуальными дозировками под конкретного пациента.

К ним относятся и лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, необходимые, например, детям с низкой массой тела. Так медицина в республике станет более персонализированной.

Разработка закона ведется с 2019 года, ко второму чтению было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств должны использоваться препараты или субстанции из государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Кроме того, из законопроекта убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями.

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