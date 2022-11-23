В Башкортостане появятся производственные аптеки

Лицензированные аптечные и ветеринарные организации смогут изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача с индивидуальными дозировками под конкретного пациента.

К ним относятся и лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, необходимые, например, детям с низкой массой тела. Так медицина в республике станет более персонализированной.

Разработка закона ведется с 2019 года, ко второму чтению было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств должны использоваться препараты или субстанции из государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Кроме того, из законопроекта убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями.