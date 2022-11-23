Синоптики обещают жителям Башкортостана метели и снегопады

«Неблагоприятными будут погодные условия в республике днем 23 ноября и в течение суток 24 ноября.

24 ноября метель при сильном ветре, на дорогах снежные заносы, снежный накат, снежная каша, гололедица», – говорится в сообщении Башгидромета.

Согласно текущему прогнозу, ожидаются местами гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в ночь на 24 ноября в некоторых районах будут сильные снегопады. При этом температура поднимется до 0°, -5° в дневное время.

По предварительным данным, в конце недели интенсивность и вероятность осадков уменьшатся, температура воздуха начнет понижаться.

В Уфе завтра, 24 ноября, будет до -1° и небольшие осадки днем в виде мокрого снега. Дальше в обозримом будущем осадков не обещают.