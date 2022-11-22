Мэрия одного из городов Башкортостана усилила меры безопасности после сообщений о стрельбе в школах

«Уважаемые горожане! Сегодня в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах города. Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным.

Для безопасности обучающихся во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим. Работа будет продолжена в штатном режиме.

Просьба к горожанам не терять бдительность, в частности, на объектах с массовым пребыванием людей!

Руководителям учреждений, предприятий и организаций города необходимо организовать работу по обеспечению безопасности», – написал Юлдашбаев.