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Мэрия одного из городов Башкортостана усилила меры безопасности после сообщений о стрельбе в школах

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Глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев 22 ноября обратился к жителям в соцсетях в связи с угрозой осуществления терактов в образовательных учреждениях города.

vk.com/mvd

«Уважаемые горожане! Сегодня в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что неизвестные готовятся к стрельбе в школах и колледжах города. Сотрудниками полиции были проведены проверки учреждений образования, сообщение оказалось ложным.

Для безопасности обучающихся во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим. Работа будет продолжена в штатном режиме.

Просьба к горожанам не терять бдительность, в частности, на объектах с массовым пребыванием людей!

Руководителям учреждений, предприятий и организаций города необходимо организовать работу по обеспечению безопасности», – написал Юлдашбаев.

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