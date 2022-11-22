В Башкортостане участились случаи провала людей под лед

По данным МЧС, за последние несколько дней в республике произошла череда происшествий, связанных с провалом под неокрепший лед.

В Сибае на озере Дом рыбака провалился мужчина 1958 года рождения. Спасатели извлекли его из воды и попытались реанимировать, но безуспешно.

В Давлеканово на реке Дема в 25 метрах от берега провалился мужчина, ему помогли случайные очевидцы.

Также в Белорецке нашли провалившийся под лед автомобиль, предположительно ВАЗ 2121. Сколько дней он там находится – неизвестно. Водолазы обследовали машину, тел не обнаружено.

МЧС напоминает о том, что запрещается выход людей на лед при его толщине менее семи сантиметров. За нарушение можно получить штраф до трех тысяч рублей.