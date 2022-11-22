В Башкортостане участились случаи провала людей под лед

Мороз еще не окреп, но многие уже торопятся рыбачить или кататься на поверхности водоемов. Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщает об увеличении количества несчастных случаев на льду.
По данным МЧС, за последние несколько дней в республике произошла череда происшествий, связанных с провалом под неокрепший лед.
В Сибае на озере Дом рыбака провалился мужчина 1958 года рождения. Спасатели извлекли его из воды и попытались реанимировать, но безуспешно.
В Давлеканово на реке Дема в 25 метрах от берега провалился мужчина, ему помогли случайные очевидцы.
Также в Белорецке нашли провалившийся под лед автомобиль, предположительно ВАЗ 2121. Сколько дней он там находится – неизвестно. Водолазы обследовали машину, тел не обнаружено.
МЧС напоминает о том, что запрещается выход людей на лед при его толщине менее семи сантиметров. За нарушение можно получить штраф до трех тысяч рублей.
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