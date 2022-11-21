Радий Хабиров поручил заниматься уборкой снега «в особом режиме»

«Это наша работа, очень обыденные, банальные вещи – чтобы в домах было тепло, дворы и улицы убирались. Создать максимально комфортные условия для жителей.

Это задача глав муниципалитетов и управленческой команды. В особом режиме надо работать. Снегопадов больших как таковых еще не было, но уже много людей обращается к нам, так что этот момент не упускайте из виду», – сказал Радий Хабиров.

В минувшие выходные, 19-20 ноября, из-за снегопадов коммунальные службы Уфы работали круглосуточно. Каждый день на улицы выходят порядка 250 единиц снегоуборочной техники и 300 дорожных рабочих, вывозится более шести тыс. кубометров снега.

Коммунальные службы жалуются на то, что уборке и вывозу снега мешают припаркованные вдоль дорог автомобили.