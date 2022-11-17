В Башкортостане резко подорожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (7,1%), картофель и помидоры (по 3,8%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (2,8%), лук (2,5%) и печенье (2,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели фруктовые и мясные детские консервы (3%), морковь (2,8%), капуста (2,7%) и соль (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.