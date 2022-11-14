Уфа потратит более 300 млн рублей на строительство снегоплавилен и питомника для бездомных животных

Администрация Уфы планирует заключить контракт на строительство снегоплавильни с уфимской «Компанией "Потенциал"». На аукционе она снизила цену контракта на 1,37 млн рублей и построит завод к концу мая 2023 года за 165,5 млн рублей.

Две снегоплавильные станции расположатся на улице Сагита Агиша. Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что такие станции уже работают во многих городах страны и безопасны для населения.

Что касается строительства питомника для бездомных животных, то, как градоначальник сообщил в интервью Business FM, он появится в будущем, но сейчас денег на это у города нет.

«В этом году мы отловили пять тысяч собак, это достаточно внушительная цифра. С финансированием этой деятельности нет никаких проблем абсолютно, мы увеличили количество подрядчиков на этом направлении на следующий день после получения жалоб.

Есть проект строительства питомника, стоит он порядка 150 млн рублей, на сегодняшний день этих денег у нас нет. Поэтому будем при необходимости увеличивать количество подрядчиков, если будут поступать сообщения», – сказал Мавлиев.