МЧС предупреждает о гололеде и сильном ветре в Башкортостане

«В республике Башкортостан прогнозируются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах гололедица. Местами порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6°, -11°, днем -3°, -8°», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 18 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно, находиться на улице может быть опасно.

МЧС напоминает о том, что при гололеде запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления, так как автомобиль может вынести с дороги. Также важно соблюдать дистанцию и не прибегать к резким маневрам во время обгона.