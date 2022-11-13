В Уфе похолодает до -10°

Как сообщает Башгидромет, «в начале следующей недели территория республики окажется в тыловой части циклона – начнет проникать арктический воздух, что приведет к понижению температуры воздуха до отрицательных значений.

Дожди перейдут в мокрый снег и снег, местами мокрый снег отложится на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. В середине месяца повсеместно по республике установится постоянный снежный покров, что на неделю позже климатических сроков».

Понедельник, 14 ноября: до 0°, облачно, мокрый снег, в ночь на вторник – -5°, снег.

Вторник, 15 ноября: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на среду – -8°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 16 ноября: до -6°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -10°, без осадков.

Четверг, 17 ноября: до -5°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -9°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 18 ноября: до -3°, облачно с прояснениями, временами снег, в ночь на субботу – -6°, снег.