В Башкортостане на территории ОЭЗ «Алга» запустили производство спецодежды

«Мы хорошо помним то время, когда на месте нашей особой экономической зоны "Алга" было поле и целина. Теперь здесь – современные цеха, в которых охотно работают резиденты. Мы создаем для них все условия.

Сегодня на территории «Алги» запустили еще одно производство. Объединение "Аркада", которое входит в группу компаний "Комбинат рабочей одежды", достроило свой второй цех и будет шить до 10 млн рабочих перчаток в год», – написал Радий Хабиров.

Также глава региона анонсировал начало строительства в ОЭЗ еще одного производства – по выпуску цетаноповышающей присадки для дизельного топлива.

Инвестиции в проект составят 9,5 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест. Запуск работы ожидается в 2024 году, продукция будет поставляться предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности России и стран СНГ.