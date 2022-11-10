В Уфе подорожала аренда квартиры

Как сообщает портал, в октябре на рынке аренды квартир наметился тренд к понижению ставок, хотя в большинстве городов все еще сохраняется положительная динамика.

Однокомнатные съемные квартиры подорожали в 46 городах из 70, двухкомнатные – в 47, трехкомнатные – в 44.

В Уфе за прошлый месяц подорожала аренда квартир в каждой из трех рассматриваемых категорий:

– однокомнатные – до 16 080 рублей в месяц в среднем (+1,2%);

– двухкомнатные – до 21 346 рублей в месяц (+2,7%);

– трехкомнатные – до 28 870 рублей в месяц (+1,3%).

Больше всего съемное жилье подешевело в Сочи (-11,6%, -5,3% и -9,1%), Севастополе (-5,4%, -5,6% и -6,4%), Калуге (-4,2%, -1,7% и -7,3%), Калининграде (-3,4%, -4,8% и -3,8%) и Белгороде (-0,5%, -1,3% и -5,9%).

Наибольший рост за прошедший месяц отмечен в Иваново (7,7%, 5,4% т 11%), Владивостоке (+4,7%, +10,5% и +6,3%), Кургане (+5,1%, +0,8% и +13,8%), Волжском (+3,9%, +2,1% и 13%) и Саранске (+1,3%, +2% и +13,8%).