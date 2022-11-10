В Уфе подорожала аренда квартиры

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 городах России, чтобы определить динамику цен аренды жилья в октябре 2022 года.
Фото: «Мир квартир»
Как сообщает портал, в октябре на рынке аренды квартир наметился тренд к понижению ставок, хотя в большинстве городов все еще сохраняется положительная динамика.
Однокомнатные съемные квартиры подорожали в 46 городах из 70, двухкомнатные – в 47, трехкомнатные – в 44.
В Уфе за прошлый месяц подорожала аренда квартир в каждой из трех рассматриваемых категорий:
– однокомнатные – до 16 080 рублей в месяц в среднем (+1,2%);
– двухкомнатные – до 21 346 рублей в месяц (+2,7%);
– трехкомнатные – до 28 870 рублей в месяц (+1,3%).
Больше всего съемное жилье подешевело в Сочи (-11,6%, -5,3% и -9,1%), Севастополе (-5,4%, -5,6% и -6,4%), Калуге (-4,2%, -1,7% и -7,3%), Калининграде (-3,4%, -4,8% и -3,8%) и Белгороде (-0,5%, -1,3% и -5,9%).
Наибольший рост за прошедший месяц отмечен в Иваново (7,7%, 5,4% т 11%), Владивостоке (+4,7%, +10,5% и +6,3%), Кургане (+5,1%, +0,8% и +13,8%), Волжском (+3,9%, +2,1% и 13%) и Саранске (+1,3%, +2% и +13,8%).
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