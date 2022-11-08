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Парламент Башкортостана предлагает приравнять одичавших собак к диким животным

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Госсобрание республики планирует внести в Государственную Думу проект федерального закона об изменении статуса собак, обитающих в дикой природе.

В случае одобрения этот закон позволит отстреливать собак, обитающих за пределами населенных пунктов.

В отличие от бродячих собак, обитающих в городах и питающихся в основном отходами, одичавшие собаки сбиваются в стаи, нападают на крупных животных, в том числе домашний скот, и представляют угрозу для людей.

«С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии.

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