Парламент Башкортостана предлагает приравнять одичавших собак к диким животным

В случае одобрения этот закон позволит отстреливать собак, обитающих за пределами населенных пунктов.

В отличие от бродячих собак, обитающих в городах и питающихся в основном отходами, одичавшие собаки сбиваются в стаи, нападают на крупных животных, в том числе домашний скот, и представляют угрозу для людей.

«С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии.