Радий Хабиров поручил каждый год укладывать гранитную плитку в Уфе по примеру Москвы

Седьмого ноября на совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал ход благоустройства центральных улиц Уфы.
vk.com/ratmir.mavliev
«Я прошу не останавливать работу по приведению в порядок центральных улиц – часть улицы Пушкина мы сделали в граните, сейчас делают улицу Ленина. Эта работа должна каждый год продолжаться.
Посмотрите, как здорово работала Москва – спокойно и методично это делали. Каждый год укладывали объемы гранита, плюс "Чистое небо" (программа переноса электрических, телефонных и сетевых кабелей с фонарей под землю – прим. ред.), новые фонари-подвески, все лишнее убирается.
Вот это наше будущее. Чтобы мы гордились нашим городом», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.
Комментарии (0)