Радий Хабиров поручил каждый год укладывать гранитную плитку в Уфе по примеру Москвы

«Я прошу не останавливать работу по приведению в порядок центральных улиц – часть улицы Пушкина мы сделали в граните, сейчас делают улицу Ленина. Эта работа должна каждый год продолжаться.

Посмотрите, как здорово работала Москва – спокойно и методично это делали. Каждый год укладывали объемы гранита, плюс "Чистое небо" (программа переноса электрических, телефонных и сетевых кабелей с фонарей под землю – прим. ред.), новые фонари-подвески, все лишнее убирается.

Вот это наше будущее. Чтобы мы гордились нашим городом», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.