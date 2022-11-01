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В Башкортостане ужесточили запрет на продажу алкоголя

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Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в статью о регулировании деятельности в области производства и оборота алкогольной продукции.

Согласно новой редакции документа, продажа алкоголя запрещена не только в сам День молодежи (27 июня), но и в дни фактического проведения мероприятий, посвященных этому празднику, которые определяются до первого июня каждого года.

Такое решение принял парламент Башкортостана 20 октября. Оно связано с тем, что если 27 июня выпадает на будний день, никакие мероприятия не проводятся и фактически запрещать продажу алкоголя не имело смысла.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

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