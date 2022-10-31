Управление гражданской защиты Уфы предупреждает об опасном усилении ветра

«По данным БашУГМС с 20.00 31 октября до 20.00 первого ноября в Уфе прогнозируется облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1, +3°, днем +3, +5°.

В связи с прогнозируемым усилением ветра не рекомендуется находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Во избежание повреждения личного имущества не следует оставлять автомобили возле зеленых насаждений, особенно на придомовой территории, заборов и других хрупких объектов, а также вблизи зданий», – говорится в заявлении УГЗ.

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно, находиться на улице может быть опасно. Ветер со скоростью свыше 20,8 м/с – это уже шторм.