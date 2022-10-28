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В Башкортостане резко подорожали помидоры и огурцы

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 17 по 24 октября 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (14,3%), яйца (6,3%), огурцы (5,9%), бананы (4%), пшено (3,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на шоколадные конфеты (2,8%), Макароны (2,7%), баранину и муку (по 2,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (8,1%), свекла (4,7%), морковь (3,4%) и сметана (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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