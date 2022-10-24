«Уфимцы очень болезненно реагируют на наши недоработки»: Радий Хабиров предостерег чиновников от повторения прошлогодних скандалов

«Мы не знаем, какой будет зима в этом году, но вы эту битву против снега-то не проиграйте.

Уфимцы очень болезненно реагируют на наши недоработки, поэтому подготовку надо выполнить качественно. Подчеркиваю, что каждый год технику по вашим запросам мы давали, теперь нормально организуйте работу», – сказал Хабиров.

В сентябре текущего года глава республики раскритиковал чиновников из-за снегоуборочной техники: его не впечатлил список оборудования, которое закупают муниципалитеты.

«У наших людей в прошлом году был синдром плохой уборки снега – не доводите до этого. Я заранее вас всех предупреждаю», – сказал тогда Хабиров.