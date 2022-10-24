В Уфе открыли первый в России памятник школьному повару

Первый в России памятник школьному повару открыли около Центра образования № 35 (Гафури, 7). Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

«Получилось очень тепло и со смыслом. От поваров в школах и детсадах, без преувеличения, зависит здоровье наших детей. И мы очень благодарны им за работу.

В последние годы мы сделали очень многое для того, чтобы вывести детское питание в Башкортостане на качественно иной уровень. И нашей управленческой команде, прежде всего Минторгу и Минобру республики, это удалось. Если в самом начале моей работы родители в соцсетях системно жаловались на холодное, невкусное, просроченное – теперь такого нет.

Детское питание в Башкортостане федеральные эксперты признают одним из лучших в стране. Благодаря большой системной работе нашу практику организации школьного питания АСИ признало лучшим в стране, а во Всероссийском конкурсе лучших практик модернизации школьного питания Башкортостан занял второе место», – написал глава республики.