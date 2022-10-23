Снег и дождь: погода в Уфе 24-28 октября

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет холодной и бессолнечной, осадки обещают почти каждый день.

Понедельник, 24 октября: до +6°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +1°, временами дождь со снегом.

Вторник, 25 октября: до +4°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – -1°, без осадков.

Среда, 26 октября: до +2°, облачно, временами небольшие осадки в виде дождя или снега, в ночь на четверг – -2°, без осадков.

Четверг, 27 октября: до +3°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – 0°, временами дождь со снегом.

Пятница, 28 октября: до +3°, облачно, небольшой кратковременный дождь.