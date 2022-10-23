В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 24 по 30 октября 2022 года.
24 октября
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:
Кольцевая – 134/1, 134а, 136/1, 138, 138/1, 140, 143.
Кремлевская – 25, 27, 29, 31, 32, 36.
Черниковская – 19/2, 25/1.
27 октября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.
Мушникова – 2а.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Рихарда Зорге – 11, 11/1, 15/1, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7.
Большая Гражданская – 2.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Ветеринарная – 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 10, 11, 13.
Пермская – 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 37.
Пролетарская – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32.
Цюрупы – 171б, 173, 175, 176, 177.
Параходская – 2, 2б, 2а, 3а, 4а, 5, 6б, 6в, 7в, 7а, 10, 11, 12, 13, 13а, 16.
Пархоменко – 155/1, 155/2.
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