В Уфе срочно эвакуировали здание колледжа

Схема уже привычная: в учетное заведение поступило сообщение о минировании.

Учащихся и персонал сразу вывели, на место выехали сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи. Здание проверяет на наличие опасных предметов.

Это вторая эвакуация УТЭКа за неделю: 17 октября сообщения о минировании поступили в Калининский, Советский и Октябрьский районные суды, а также в УТЭК, УКСИВТ и Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева.