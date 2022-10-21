В Уфе срочно эвакуировали здание колледжа

Сегодня, 21 октября, учебный процесс в Уфимском торгово-экономическом колледже (УТЭК) прервался из-за экстренной эвакуации.
Схема уже привычная: в учетное заведение поступило сообщение о минировании.
Учащихся и персонал сразу вывели, на место выехали сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи. Здание проверяет на наличие опасных предметов.
Это вторая эвакуация УТЭКа за неделю: 17 октября сообщения о минировании поступили в Калининский, Советский и Октябрьский районные суды, а также в УТЭК, УКСИВТ и Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева.
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