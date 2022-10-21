На уфимский ТРЦ «Июнь» не нашлось покупателей за 1,1 млрд рублей

В сентябре мы писали о том, что здание ТРЦ «Июнь» (Комсомольская, 112) площадью 44 тыс. кв. м (вместе с парковкой) было выставлено на продажу по цене 1,1 млрд рублей. Здание практически полностью пустует: работает только гипермаркет «Окей» и несколько отделов.

Сеть торговых центров «Июнь» раньше принадлежала ГК «Регионы», в 2021 году перешла «Сбербанку», который финансировал их строительство. Уфимский «Июнь» самый маленький по площади в сети и цена на него значительно ниже, чем на другие, которые также выставлены на продажу.

Сейчас сообщение на площадке «Сбер А» гласит, что запрос предложений признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие.