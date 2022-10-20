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В Уфе перекроют улицу Ленина

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Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии загруженных участков проезжей части в центре города и просит заранее планировать маршруты.

ufacity.info

ufacity.info

С 22.00 20 октября до 6.00 21 октября будет закрыт участок на пересечении улиц Ленина и Октябрьской Революции.

С 22.00 21 октября до 6.00 22 октября – перекроют участок на пересечении улиц Чернышевского и Ленина.

В это время рабочие будут прокладывать там подземную кабельную канализацию.

На время перекрытия будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта – так, как указано на схеме, представленной мэрией.

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