Уфа получит 470 млн рублей на строительство спортивных объектов

«Минспорт России завершил отбор проектов в рамках федерального проекта "Бизнес- спринт". На их реализацию предоставляются субсидии из федерального бюджета на софинансирование создания объектов спортивной инфраструктуры. Все это с привлечением частных инвестиций.

В результате конкурса были отобраны три проекта Уфы для развития футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Общий объем инвестиций составит порядка 600 млн руб., из которых более 470 млн руб. это сумма грантов.

До конца 2022 года планируется заключение концессионных соглашений с инвесторами. И к 450-летию города мы получим новые спортивные объекты.

Среди победивших есть и проект нового спортивного центра в Нефтекамске. Поэтому нефтекамцев тоже поздравляю», – написал Ратмир Мавлиев.