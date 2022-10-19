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Уфа получит 470 млн рублей на строительство спортивных объектов

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о получении грантов на три проекта для развития спорта.

vk.com/ratmir.mavliev

«Минспорт России завершил отбор проектов в рамках федерального проекта "Бизнес- спринт". На их реализацию предоставляются субсидии из федерального бюджета на софинансирование создания объектов спортивной инфраструктуры. Все это с привлечением частных инвестиций.

В результате конкурса были отобраны три проекта Уфы для развития футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Общий объем инвестиций составит порядка 600 млн руб., из которых более 470 млн руб. это сумма грантов.

До конца 2022 года планируется заключение концессионных соглашений с инвесторами. И к 450-летию города мы получим новые спортивные объекты.

Среди победивших есть и проект нового спортивного центра в Нефтекамске. Поэтому нефтекамцев тоже поздравляю», – написал Ратмир Мавлиев.

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