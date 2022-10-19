В Уфе на месяц ограничили движение транспорта на въезде в город

До 18 ноября 2022 года будут перекрыты крайние левые полосы улицы Пугачева: от Каменной переправы в сторону Бородинской и в обратном направлении.

Ограничение вводится в связи со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Новая развязка будет шестиполосной, протяженность самого путепровода составит 102,52 метра, автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км.

Это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.

Чтобы не останавливать движение транспорта на оживленном перекрестке, дорожники заблаговременно построили объездную дорогу длиной 340 метров, которая соединила улицы Бородинскую и Пугачева недалеко от моста через Уфимку на Каменной переправе.