Парламент Башкортостана внесет в Госдуму законопроект об экстремистских QR-кодах

Пресс-служба Госсобрания республики сообщает о получении заключения правительства на законопроект, регулирующий публикацию QR-кодов.
По текущему законодательству к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичной демонстрации.
Но закон не охватывает QR-коды, ссылки которых ведут на экстремистские сайты. Листовки с такими кодами могут свободно распространяться в общественных местах.
«Мы предлагаем считать распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания проявлением экстремистской деятельности», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.
После доработки законопроект направят на рассмотрение в Госдуму.
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