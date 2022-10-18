Парламент Башкортостана внесет в Госдуму законопроект об экстремистских QR-кодах

По текущему законодательству к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичной демонстрации.

Но закон не охватывает QR-коды, ссылки которых ведут на экстремистские сайты. Листовки с такими кодами могут свободно распространяться в общественных местах.

«Мы предлагаем считать распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания проявлением экстремистской деятельности», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

После доработки законопроект направят на рассмотрение в Госдуму.