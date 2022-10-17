В Башкортостане резко ухудшится погода

«18.10.2022 местами по республике Башкортостан ожидается ветер до 17м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 м. и менее», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 18 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер качает стволы деревьев, идти против него очень трудно, на улице может быть опасно.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, если сильный ветер застал вас на улице – укрыться в подземных переходах или подъездах.

Башгидромет также предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие дни:

«Большую часть текущей недели погодные условия в республике будут определяться зоной атмосферного фронта. С западных районов России фронт сместится к территории республики днем 18 октября. В его зоне ожидается ненастная погода с дождями различной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до 0, +5°, а днем будет не выше +3, +8°. В конце рабочей недели количество осадков уменьшится».

В Уфе завтра, 18 октября, ожидается до +7°, временами пройдет небольшой дождь.