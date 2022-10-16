В Уфе отключат воду в пяти районах

17 октября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Октябрьская – 42б.

Северная – 26.

Центральная – 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66.

Кировский район, холодная вода, с 14.00 до 20.00:

Мингажева – 107/1, 109/1.

Чернышевского – 125, 125/1, 127.

18 октября

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:

Российская – 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163/1, 163а, 163б, 163в, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в.

Бульвар Тюлькина – 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3.

Бульвар Давлеткильдиева – 3/1, 3/2, 5/1.

18-19 октября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 12.00 18 октября до 10.00 19 октября:

Юбилейная – 1/2, 2/1, 4, 4/1, 5/1, 8, 10, 16/1, 16/2, 18, 19, 19/1, 19а, 21.

Грибоедова – 2, 2/1, 2к, 4.

Балтийская – 1.

19 октября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Гвардейская – 40/1, 55, 55а, 56/6, 57/1, 58, 58/1, 58/2, 58/4, 58/5, 60, 62, 64.

Сельская – 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 9.

Касимовская – 2, 3, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2, 18.

Коммунальная – 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 10/1.

Прудная – 15/1.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Проспект Салавата Юлаева – 7.

Пушкина – 127, 128, 129, 130, 131, 131/1, 133, 135, 137.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Рихарда Зорге – 4, 6.

Добролетная – 7/3, 7/4.

20 октября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Александра Невского – 26, 26а, 28, 30, 30а, 32а.

Калинина – 73, 75, 75а, 77, 79.

Кольцевая – 110.