На дороге Уфа – Чишмы перевернулся Jaguar с четырьмя пассажирами

Пресс-служба МЧС Башкортостана сообщает о серьезном ДТП с летальным исходом, случившемся сегодня, 15 октября, под Уфой.
Авария произошла днем. В МЧС поступило сообщение о том, что в Чишминском районе на дороге Уфа – Чишмы вблизи Новоабдуллино произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
По прибытии сотрудники службы установили, что водитель Jaguar не справился с управлением и съехал в кювет. Судя по повреждениям, машина перевернулась.
В автомобиле было четыре человека, сработали подушки безопасности, но один мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Все пострадавшие с травмами различной степени были доставлены в 21 ГКБ Уфы. Детей среди них нет.
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