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На дороге Уфа – Чишмы перевернулся Jaguar с четырьмя пассажирами

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Пресс-служба МЧС Башкортостана сообщает о серьезном ДТП с летальным исходом, случившемся сегодня, 15 октября, под Уфой.

Фото: МЧС Башкортостана

Фото: МЧС Башкортостана

Фото: МЧС Башкортостана

Авария произошла днем. В МЧС поступило сообщение о том, что в Чишминском районе на дороге Уфа – Чишмы вблизи Новоабдуллино произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

По прибытии сотрудники службы установили, что водитель Jaguar не справился с управлением и съехал в кювет. Судя по повреждениям, машина перевернулась.

В автомобиле было четыре человека, сработали подушки безопасности, но один мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Все пострадавшие с травмами различной степени были доставлены в 21 ГКБ Уфы. Детей среди них нет.

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