На дороге Уфа – Чишмы перевернулся Jaguar с четырьмя пассажирами

Авария произошла днем. В МЧС поступило сообщение о том, что в Чишминском районе на дороге Уфа – Чишмы вблизи Новоабдуллино произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

По прибытии сотрудники службы установили, что водитель Jaguar не справился с управлением и съехал в кювет. Судя по повреждениям, машина перевернулась.

В автомобиле было четыре человека, сработали подушки безопасности, но один мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Все пострадавшие с травмами различной степени были доставлены в 21 ГКБ Уфы. Детей среди них нет.