В Уфе суд запретил застройщику строить высотку на берегу Кашкадана

Решилось очередное дело с выдачей разрешения на строительство со стороны уфимской мэрии. Арбитражный суд Уральского округа вынес решение по иску прокуратуры Башкортостана.
glavarb.ru
В 2015 году застройщик заключил с администрацией города договор аренды земельного участка – якобы для расширения торгового центра.
В 2017 году горсовет Уфы внес изменения в Правила землепользования и застройки Уфы, в результате чего участок рядом с озером перешел из категории земель рекреационного назначения в категорию земель, разрешенных под жилую застройку.
ТЦ построен так и не был, в июне 2020 года стороны подписали соглашение комплексного развития территории, по которому на этом участке должен был появиться многоэтажный жилой комплекс с парковкой.
На тот момент, когда поправки, внесенные горсоветом, признали незаконными, у застройщика уже были заключены договора. Суды первых двух инстанций встали на сторону застройщика, но сегодня, 14 октября, стало известно, что Арбитражный суд запретил строительство здания, договор аренды признан ничтожным.
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