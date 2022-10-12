Школы Башкортостана получат новые автобусы

Всего в Башкортостан поступили 20 новых школьных автобусов. Сегодня, 12 октября, они отправились из Уфы в районы республики.

Автобусы марки «ГАЗ» рассчитаны на 18 посадочных мест. Они оснащены системами спутниковой навигации «Глонасс»/GPS, тахографами, дополнительным автономным отопителем, ремнями безопасности. Всего в Башкортостане 1465 школьных автобусов, которые работают на 872 маршрутах.

«Эти автобусы позволят нашим школам заменить часть устаревшего транспорта, разгрузить действующие маршруты, а где-то открыть новые. Мы обязательно продолжим увеличивать и обновлять автопарк, чтобы ребята по всему Башкортостану могли добираться до места учебы в комфорте и безопасности», – написал Забелин.

В 2019 и 2020 годах в школах республики обновили в общей сложности 151 автобус, в 2021 – более 160.