Уфимские частные детсады получили гранты на 36 млн рублей

Всего гранты получили пять частных детских садов, общая сумма составила 36 млн рублей. Суммарно в них будет создано 290 дополнительных мест:

– ИП Габидуллина Л.И. – 4,4 млн рублей, 36 ммест;

– ИП Хренова Д.С. – 14,8 млн рублей, 120 мест;

– ИП Махмутова Ф.Н. – 7,4 млн рублей, 60 мест;

– ООО «Гений» – 5,18 млн рублей, 42 места;

– ООО «МФДЦ» – 3,9 млн рублей, 32 места.

Эти деньги могут быть потрачены на аренду помещения, курсы повышения квалификации для педагогов, оборудование, учебные материалы и другие необходимые вещи.